Cile | respinto il secondo tentativo di rinnovare la Costituzione

In Cile resterà in vigore la Costituzione di Pinochet

Nel secondo referendum in due anni gli elettori hannola proposta di cambiarla, lasciando quindi quella approvata dal ...

Cile, nuova vittoria dei “no”: naufraga il secondo tentativo di riformare la Costituzione di Pinochet Agenzia Nova

Cile, si vota su approvazione nuova costituzione - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Bond del Cile al test del secondo referendum costituzionale in poco più di un anno

I bond del Cile sono esposti alle vicissitudini della politica interna, con il secondo referendum costituzionale in circa un anno.

Respinta (ancora) la nuova Costituzione

SANTIAGO DEL CILE - Per la seconda volta in due anni i cileni rifiutano l'adozione di una nuova Costituzione. Il 'No' al referendum ha vinto con oltre il 55% delle preferenze. Il Cile mantiene dunque ...