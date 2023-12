Ciclismo | il calendario del 2024 per Tadej Pogacar Giro | Tour | Mondiali e Olimpiadi per lo sloveno

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tifosi del Bel Paese in delirio:ha annunciato che sarà al via della prossima edizione deld’Italia. Unintensissimo quello delloche però non ha voluto dir di no alla chiamata di Mauro Vegni: obiettivo la doppietta con ilde France, che manca ormai dal lontano 1998 a firma di Marco Pantani. La prossima stagione il capitano della UAE Emirates la inizierà in Portogallo: due le corse già annunciate al quale sarà presente, la nuova Figueira Champions Classic e poi la Volta ao Algarve em Bicicleta. In dubbio poi in primavera se per preparare le classiche ci sarà spazio per la Parigi-Nizza o la Tirreno-Adriatico. Di certa c’è la presenza alla Milano-Sanremo per poi virare verso il Belgio condelle Fiandre e Liegi-Bastogne-Liegi. A ...