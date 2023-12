Ciclismo | Elisa Longo Borghini | “Nel 2024 Mondiali ed Olimpiadi Spero di non avere guai fisici”

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il 2023 non è stato un anno da ricordare per, falcidiato dai problemi. La campionessa d’Italia ha ritrovato la maglia tricolore, ha vinto cinque corse (una tappa al Giro), ha centrato il podio al Fiandre e alla Liegi, ma non può assolutamente essere soddisfatta viste le aspettative. L’obiettivo è tornare al top la prossima stagione. Le sue parole a GCN: “Prima di tutto,di rimanere in salute. Se non devo vincere una corsa, voglio comunque essere al pieno delle forze e non perché non stia bene. Il primo grande obiettivo della stagione saranno le Classiche delle Ardenne. Poi, metterò in agenda uno dei Grandi Giri, i Giochi Olimpici di Parigie il Mondiale di Zurigo“. E su quest’anno sfortunatissimo: “Prima di prendere il Covid, ed è stata la prima ...