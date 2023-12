Chris Jericho su CM Punk | “Vi dico come la penso”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 18 dicembre 2023) CMin quel di Survivor Series ha fatto il suo clamoroso ritorno in WWE dopo una “breve ma intensa” parentesi in quel di Jacksonville in AEW. Il passaggio ha suscitato non poche discussioni e tanti addetti ai lavori hanno espresso la proria idea in merito. Nelle ultime ore ha parlato anche uno dei senatori di Tony Khan,. Le sue parole “Businesssempre?ha reagito il nosto backstage? Sono sicuro che non c’è stato un grande clamore da loro quando Moxley, Cole, Copeland o Ospreay si sono uniti a noi. E’ comunque ottimo che questi talenti possono switchare tra le varie compagini, è un bene per loro, per il business e per i fan”.