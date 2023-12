Chiese | saline e cammini Da Bergamo a Enna | i 23 Luoghi del cuore che avranno nuova vita grazie al Fai

Leggi su iodonna

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dall’antica Salina Camillone di Cervia (RA), sommersa dall’alluvione dello scorso maggio, al cammino progettato nel Settecento di Via Vandelli, tra Modena e Massa. Dal Belvededere di Villa Mirabellino, antico luogo di svago, riposo, amicizia e apertura al bello, nel parco della Reggia di Monza, alla Chiesa di Santa Luciella a Napoli, celebre per il teschio con le orecchie. Sono tanti, ben 23, e diversissimi l’uno dall’altro i “del” che FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS ha selezionato per la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo, restaurarlo e valorizzarlo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Progetti che – questo è l’obiettivo – saranno scintille per il recupero di territori e la riscoperta di mondi poco noti e molto speciali. ...