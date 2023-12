Chiellini | «Lautaro Martinez si esalta nelle responsabilità! Inter matura»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) L’batte la Lazio ed allunga in testa alla classifica. Giorgio, ospite di Sky Calcio Club, delinea il momento dei nerazzurri. Focus anche sulla crescita diLEADER – Queste le considerazioni di: «Questo campionato dipende dall’. Se i nerazzurri hanno continuità le altre avranno fatica a starle dietro. A me sembra una squadra che dopo la finale di Champions League ha acquisito quella maturità che ti lascia anche giocare soprattutto fuori casa, in casa hanno ritmi diversi, ma fuori accetta di sembrare passiva ma appena arriva l’occasione ti ammazza la partita.? Un leader. Uno di quei giocatori cheresponsabilità si. Bastoni? Sta crescendo, è uno ...