Chiara Ferragni si scusa dopo le polemiche sul pandoro griffato | “Insegniamo ai nostri figli che si può sbagliare e che quando capita bisogna ammetterlo”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) "Ho sbagliato, donerò 1 milione all’Ospedale Regina Margherita".torna sui suoi passi.la sanzione di oltre 1 milione alle società riconducibili all’influencer e di 420 mila euro a Balocco per “pratica commerciale scorretta” ela denuncia presentata dal Codacons nei suoi confronti,ha deciso di donare un milione di euro, la stessa cifra guadagnata nell'operazione commerciale delBalocco. L'articolo .

«Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e ... (open.online)

Eccellenze Meridionali Chiara Ferragni rompe il silenzio sui social quasi in lacrime : "Ho commesso un errore". Il video che sta facendo discutere Una ... (eccellenzemeridionali)

(Adnkronos) – La Rete non perdona Chiara Ferragni : sui social 6 milioni di interazioni e una valanga di critiche per il ' caso Balocco '. È quanto ... ()

Chiara Ferragni, i social non perdonano per caso pandoro Balocco

... in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni su web e social degli ultimi sette giorni: 6 milioni di interazioni, 7 su 10 sono contro l'influencer La Rete non perdona: ...

Chiara Ferragni e il caso Balocco: «Chiedo scusa e dono 1 milione di euro al Regina Margherita» Corriere della Sera

Caso Pandoro Balocco, Ferragni si scusa: "Devolvo 1 milione al Regina Margherita". VIDEO Sky Tg24

Chiara, la rivelazione in lacrime sul caso Balocco: "Ho sbagliato, chiedo scusa". (1 / 2)

Sta destando moltissimo clamore mediatico la vicenda che vede protagonista Chiara Ferragni, moglie del cantante Fedez e una delle influencer e imprenditrice digitale tra le più seguite al mondo. Come ...

Social contro Chiara Ferragni, il web non perdona per il caso pandoro Balocco

Mi candido a un’intervista che, temo, non leggerete mai. A Chiara Ferragni, infatti, vorrei chiedere (senza girarci intorno, da un cremasco a una cremonese): se una persona ha influenza e la usa per b ...