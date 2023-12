Chiara Ferragni in lacrime sui social dopo la multa dell’antitrust | “Ho sbagliato | voglio chiedere scusa e dare una concretezza a questo mio gesto”

(Di lunedì 18 dicembre 2023)un silenzio durato tre giorni,è tornata suiper rispondere alle recenti polemiche che l’hanno coinvolta. Attraverso un video pubblicato su Instagram, l’imprenditrice digitale ha chiesto pubblicamenteper aver commesso un errore di comunicazione. Com’è noto,è finita nel mirino delle critiche per l’iniziativa commerciale da lei promossa in collaborazione con l’azienda Balocco. L’influencer ha infatti sponsorizzato sui suoi canali(dove vanta poco meno di 30 milioni di followers, diminuitilo ‘scandalo’) il Pandoro Pink Christmas. Stando a quanto comunicato dallae da Balocco, i proventi della vendita del prodotto (messo sul mercato a 9 euro anziché 3,70) avrebbero ...

"Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene, questi sono sempre i motivi che hanno spinto me ... (today)

Chiara Ferragni ha chiesto pubblicamente scusa per il caso Balocco : le società dell'imprenditrice digitale sono state multate per pratica ... ()

Dopo giorni di silenzio le scuse Chiara Ferragni , alla fine, si scusa. Parla di una svista per tutto il Caso Balocco anche se in realtà la storia ... (361magazine)

Caso Balocco, le scuse in lacrime di Chiara Ferragni: "Dono un milione di euro"

"Il mio è stato un errore fatto in buona fede" "Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene".su Instagram rompe il silenzio sul caso del panettone griffato e la multa dell'Antitrust (Video). "Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia - scrive in un post ...

Meloni attacca Chiara Ferragni (senza nominarla): «Panettoni in beneficenza per gonfiare cachet». Fedez: «È la ilmessaggero.it

Caso Pandoro, Ferragni perde oltre 10 mila follower e scompare dai social: interazioni in picchiata. È finita ilgazzettino.it

Fedez sostiene Chiara Ferragni: “Ha chiesto scusa e paga di tasca sua. Giorgia Meloni i tuoi lo fanno”

Fedez è intervenuto sui social. Ha sostenuto la moglie Chiara Ferragni, che ha rotto il silenzio dopo al multa da 1 milione di euro per ...

Caso Balocco, Chiara Ferragni: "Ho sbagliato donerò un milione"

L'influencer dopo due giorni dal caso Balocco e la successiva denuncia di truffa aggravata da parte del Codacons chiede scusa pubblicamente e lo fa sui social, naturalmente. "Sono sempre stata convint ...