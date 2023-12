Chiara Ferragni in lacrime | ' Ho sbagliato | mi scuso Darò un milione di euro ai bambini malati'

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ha chiesto pubblicamente scusa per il caso Balocco : le società dell'imprenditrice digitale sono state multate per pratica commerciale scorretta dall'Antitrust, che ha messo alla ...

"Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene, questi sono sempre i motivi che hanno spinto me ... (today)

dopo un silenzio durato tre giorni, Chiara Ferragni è tornata sui social per rispondere alle recenti polemiche che l’hanno coinvolta. Attraverso un ... (isaechia)

Dopo giorni di silenzio le scuse Chiara Ferragni , alla fine, si scusa. Parla di una svista per tutto il Caso Balocco anche se in realtà la storia ... (361magazine)

Caso Balocco, le scuse in lacrime di Chiara Ferragni: "Dono un milione di euro"

"Il mio è stato un errore fatto in buona fede" "Sono sempre stata convinta che chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene".su Instagram rompe il silenzio sul caso del panettone griffato e la multa dell'Antitrust (Video). "Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia - scrive in un post ...

Meloni attacca Chiara Ferragni (senza nominarla): «Panettoni in beneficenza per gonfiare cachet». Fedez: «È la ilmessaggero.it

Caso Pandoro, Ferragni perde oltre 10 mila follower e scompare dai social: interazioni in picchiata. È finita ilgazzettino.it

Chiara Ferragni chiede scusa per il pandoro-gate: l'annuncio (studiatissimo)

Trucco naturale, capelli raccolti, una maglia grigia: Chiara Ferragni parla in video della maxi-multa dell'Antitrust per il caso del ...

Chiara Ferragni parla dopo multa e «caso-panettone»: «Dono 1 milione a ospedale bambini»

Torna sui social dopo qualche giorno di silenzio: «So di aver sbagliato, chiedo scusa, beneficenza per l'ospedale Regina Margherita nella massima trasparenza». Ecco cosa ha detto ...