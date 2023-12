Chiara Ferragni | i social non perdonano per caso pandoro Balocco | report esclusivo

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) I dati della ricerca diData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni su web edegli ultimi sette giorni: 6 milioni di interazioni, 7 su 10 sono contro l'influencer La Rete non perdona: sui6 milioni di interazioni e una valanga di critiche per il ''. È