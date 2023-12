Chiara Ferragni chiede scusa | “Errore di comunicazione | donerò 1 milione di euro all’ospedale”

Leggi su biccy

(Di lunedì 18 dicembre 2023)dopo 24 ore di silenzio (solo Fedez, ieri, ha detto la sua a riguardo rispondendo a un attacco indiretto di Giorgia Meloni) è tornata su Instagram per replicare all’Antitrust che le ha fatto una multa da undiin merito alla promozione del Pandoro di Balocco che lei ha pubblicizzato lo scorso Natale. Una promozione che lasciava intendere che ogni vendita corrispondeva a una donazioneRegina Margherita ma che in realtà, come è stato evidenziato, non c’entrava nulla. “Chi è più fortunato ha la responsabilità morale di fare del bene. Questi sono i valori che hanno sempre spinto me e la mia famiglia e questo è quello che insegniamo ai nostri figli” – ha esordito– “Gli insegniamo anche che si può sbagliare e quando ...