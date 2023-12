Chiara Ferragni chiede scusa e annuncia Donerò un milione di euro all' Ospedale Regina Margherita VIDEO

Volto compassato. Lacrimuccia pronta a scendere. Maglietta grigia d’ordinanza stile penitente. Chiara Ferragni non può più far finta di nulla, ... (nicolaporro)

I dati della ricerca di social Data che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le conversazioni su web e social degli ultimi sette giorni: 6 ... (sbircialanotizia)

Chiara Ferragni La pesante sanzione, che ha coinvolto Chiara Ferragni e l’operazione pandoro, non poteva esaurirsi in pochi giorni. Le polemiche ... (davidemaggio)

Caso Balocco - Ferragni: il web non perdona. Sui social milioni di interazioni, 7 su 10 sono contro Chiara

La Rete non perdona: sui social 6 milioni di interazioni e una valanga di critiche per il 'caso Balocco'. È quanto emerge da una ricerca di SocialData che, in esclusiva per Adnkronos, ha analizzato le ...

Caso Pandoro Balocco, Ferragni si scusa: "Devolvo 1 milione al Regina Margherita". VIDEO Sky Tg24

Chiara Ferragni dopo le polemiche sul pandoro: “Ho sbagliato, donerò il milione che ho guadagnato” la Repubblica

Regina Margherita, giallo sui costi. Ma parte con 1 milione di Ferragni

Per l'opposizione non c'è evidenza dei costi, intanto dall'influencer arriva il dono "riparatore" dopo la figuraccia del pandoro griffato Balocco Nel giorno in cui Chiara Ferragni annuncia (in lacrime ...

Chiara Ferragni scandalo Balocco, il video di scuse e 1mln in donazione

Chiara Ferragni risponde alle accuse, alla condanna e pubblica un video di scuse in cui avvisa che donerà un milione di euro al Bambin Gesù.