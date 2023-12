Chi trionfa ai PETA Fashion Awards 2023

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Torna l’appuntamento con i, che ogni anno celebrano i brand che promuovono una moda più sostenibile. Tra i vincitori figura persino Barbie, ma in che modo? A volte alcuni capi o accessori sanno nascondersi molto bene, ma non alla vista dei, che hanno scovato persino in Barbie un accessorio eco-friendly degno di essere menzionato e persino premiato. Per la cerimonia di premiazione del, molti sono i brandche hanno saputo ricavarsi uno spazio nella moda sostenibile, di fondamentale importanza per il futuro del pianeta. Da Gucci a Balenciaga, spunta persino Barbie: tutto merito del Ken di Ryan Gosling. Crediti: Ganni/Instagram – VelvetMagIn genere i...