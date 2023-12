Le nuove tariffe di ricarica 2024 per le auto elettriche dopo aumenti decisi da A2A, Enel X, Be Charge

... in particolare utilizzando colonnine ultrafast, o perintraprende viaggi lunghi, l'utilizzo di ... Tutti i prezzi promozionalivalidi fino al primo agosto. Le tariffe pay per use per le ...

Chi saranno gli avversari di Pogacar al Giro d’Italia 2024 Ammesso che esistano… OA Sport

Sanremo giovani 2023: quando inizia, dove vederlo e tutti i finalisti Skuola.net

Shepherdschool 2024... Al via le iscrizioni alla scuola per pastori nel parco nazionale delle Foreste casentinesi

Arezzo, 18 dicembre 2023 – Si aprono i termini per l’invio delle domande di iscrizione al ciclo 2024 della Scuola per pastori e allevatori promossa dal progetto LIFE ShepForBio. Le iscrizioni rimarran ...

Da 10 anni al telefono con chi è solo a Natale. Torna la maratona di ascolto di Telefono Amico Padova Italia

Nel 2022 oltre 720 richieste d'aiuto in tre giorni, +13% rispetto al 2021. Linee di ascolto attive h24 dalla Vigilia di Natale a Santo Stefano per stare accanto a chi è in difficoltà. La presidente di ...