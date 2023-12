Chi era Stefano Dal Corso | morto in cella a Oristano | i dubbi sul suicidio

Leggi su cultweb

(Di lunedì 18 dicembre 2023)Dal, nato nel 1980, era un detenuto romano, tossicodipendente,nel carcere di Massama a, il 12 ottobre 2022. Il suo decesso è stato archiviato come, ma le parole di un supertestimone rivelerebbero una verità diversa. Due operatori del carcere, infatti, avrebbero ucciso l’uomo, testimone involontario del rapporto sessuale tra i due, all’interno dell’infermeria. Dalera l’ultimo di una famiglia con dieci figli, una storia difficile alle spalle, e aveva una compagna e una figlia piccola. Nato nel nel popolare quartiere del Tufello, a quattro anni fu messo in un istituto e all’uscita dalla struttura, ha ha vissuto una vita segnata dalla dipendenza da crack ed eroina. Nel 2021 la condanna a meno di due anni di carcere per detenzione di ...