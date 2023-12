Chi è Viviana Mazzoni | l’insegnante senza laurea condannata a pagare 250mila euro

Leggi su cultweb

(Di lunedì 18 dicembre 2023), una donna di Uggiate Trevano, di 49 anni, è l‘insegnantedi cui si parla in questi giorni,dalla Corte dei Conti lombarda acirca, dopo essersi finta docente di inglese e tedesco, per almeno vent’anni. La donna, che vive in provincia di Como, avrebbe infatti consegnato ai suoi datori di lavoro, sin dal 2003, false attestazioni comprovanti unain Lingue presso lo IULM di Milano, e un diploma di scuola superiore conseguito presso il Matilde Canossa di Como. Il marito della donna, Massimiliano Palermo, si dice pronto a dimostrare che i titoli di studio non sono stati falsificati e attribuisce l’equivoco a leggerezze burocratiche. Come riporta il quotidiano Il Giorno, ...