Chi è il leader dell' opposizione Fiorello | stoccata a Schlein

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nel glass natalizio del Foro Italico inizia una nuova settimana all'insegna del buonumore con il Mattin Show capitanato da, in compagnia di Biggio, Casciari e di tutta la banda. Si parte subito dai temi più scottantia politica. “Sui giornali si leggono dei titoli pazzeschi” comincia. “Sentite questo: "Meloni assalto a"...Prossimamente su Netflix!”. Ma soprattutto, si parla di Atreju. “Meloni: siluro ae Ferragni” legge lo showman dalla rassegna stampa che subito commenta rivolto a Biggio a Casciari: “La Presidente del Consiglio prima se la prende con ile subito dopo attacca la”. Non poteva di certo mancare un riferimento anche all'ospite principale ...

Nel 2022 Matteo Renzi ha dichiarato 3 milioni e 217mila euro , 600mila in più rispetto all’anno scorso. Come a ogni fine dell’anno, senatori e ... (ilfattoquotidiano)

Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo 2023-2024 1 BOE Tarjei NOR 317 2 BOE Johannes Thingnes NOR 304 3 SAMUELSSON Sebastian SWE 281 4 NAWRATH Philipp ... (oasport)

Il cattivo maestro per eccellenza. Così è stato considerato per gran parte della sua vita Toni Negri . Che è appena morto a 90 anni, a Parigi. Dove il ... (ilmessaggero)

Classifica Coppa DEL Mondo SCI alpino maschile 1 Odermatt Marco SUI 356 2 SCHWARZ Marco AUT 284 3 KILDE Aleksander Aamodt NOR 180 4 BENNETT Bryce ... (oasport)

La classifica dei cinque SUV più richiesti nel 2023

...il primo SUV italiano più venduto nei primi nove mesi in Italia Autohero - lo shop onlinein ... Classifica SUV Autohero in Italia:c'è giù dal podio La Peugeot 3008 conquista il quarto posto ...

Nel Pd guida chi ha più voti. Il piano per lanciare l’intesa con il M5S e scegliere il leader la Repubblica

Chiedi chi era il compagno Berlinguer, una mostra per il centenario del leader comunista Il Sole 24 ORE

Fiorello: chi è il vero leader dell'opposizione. La stoccata a Schlein

Nel glass natalizio del Foro Italico inizia una nuova settimana all’insegna del buonumore con il Mattin Show capitanato da Fiorello, in ...

Stati Uniti, chi è Bridget Ziegler, la leader delle mamme anti-gay al centro dello scandalo sessuale

Chi è Bridget Ziegler Su Bridget Ziegler e il marito Christian ... anti-aborto e anti-ideologia gender. Per molti in Florida è la leader delle cosiddette “mamme anti-gay”. Proprio in questo periodo, ...