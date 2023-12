Buone notizie giungono da Londra per Mauricio Pochettino : recuperato Christopher Nkunku, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra (itasportpress)

Mauricio Pochettino , allenatore del Chelsea , è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Newcastle, valida per i quarti ... (sportface)

Non c’è fortuna per il Chelsea ed il suo allenatore Mauricio Pochettino , costretto a correre nuovamente ai ripari. Perché le analisi hanno confermato ... (itasportpress)

Chelsea, Pochettino perde un altro titolare per infortunio

Non c'è fortuna per iled il suo allenatore Mauricio, costretto a correre nuovamente ai ripari. Perché le analisi hanno confermato le - non buone - previsioni riguardo l'infortunio di Marc Cucurella , ...

Chelsea, Pochettino perde un altro titolare per infortunio ItaSportPress

Chelsea, Pochettino al capitano del Luton Lockyer: "Spero si riprenda al più presto" TUTTO mercato WEB

Chelsea, Pochettino perde un altro titolare per infortunio

Non c’è fortuna per il Chelsea ed il suo allenatore Mauricio Pochettino, costretto a correre nuovamente ai ripari. Perché le analisi hanno confermato le – non buone – previsioni riguardo l’infortunio ...

Chelsea, Pochettino su Lockyer: Siamo dispiaciuti, spero si riprenda presto”

L'allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato del malore accusato dal difensore del Luton contro il Bournemouth ...