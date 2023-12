Champions League | sorteggi ottavi | avversarie dure per Inter | Napoli e Lazio

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) I partenopei affronteranno il Barcellona, i nerazzurri l'Atletico Madrid e i biancocelesti il Bayern Monaco-Barcellona,-Atletico Madrid e-Bayern Monaco. Sono questi gli abbinamenti neglidiper le tre squadre italiane rimaste in corsa. Tra i, quello per laè forse il peggiore. Per i nerazzurri l'estrazione regala il