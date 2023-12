Champions League | Inter e Napoli | sfida spagnola ad Atletico e Barca La Lazio ritrova la corazzata Bayern

Poteva andare meglio, ma perché fosse così le italiane avrebbero dovuto mettersi in condizione diversa soprattutto in Champions League . Di sicuro ... (panorama)

Intervistato a Sky Sport, Gianfranco Teotino ha parlato del Milan e dell'eliminazione in Champions League dei rossoneri (pianetamilan)

Sorteggio ottavi Champions League 2023/2024

A Nyon si è svolto il Sorteggio ottavi Champions League 2023/2024. Per le tre squadre italiane in corsa, l’urna non è stata particolarmente benevola ... (sport.periodicodaily)