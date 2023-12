Champions | il Napoli incrocia il Barcellona | all' Inter tocca l' Atletico Madrid Lazio sfortunata | c' è Bayern Monaco

(Adnkronos) – Napoli -Barcellona, Inter -Atletico Madrid e Lazio -Bayern Monaco. Sono questi gli abbinamenti negli ottavi di Champions League per le tre ... ()

Emozionanti incontri agli Ottavi di Champions : Napoli e Barcellona si scontreranno in una sfida epica nel cammino verso la gloria europea Oggi, a ... (puntomagazine)

Napoli-Barcellona : data - orario e diretta tv andata ottavi di finale Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League ... (sportface)