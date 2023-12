Champions ed Europa League | perché l' Italia ha una chance storica

Leggi su panorama

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Poteva andare meglio, mafosse così lene avrebbero dovuto mettersi in condizione diversa soprattutto in. Di sicuro poteva andare peggio: Atletico Madrid, Barcellona e Bayern Monaco (rispettivamente per Inter, Napoli e Lazio) sono ostacoli diversamente duri sulla strada dei quarti di finale ma, Lazio a parte, sono stati evitati gli avversari più tosti presenti nell'urna maggiore di Nyon. Vale anche il contrario: con l'eccezione dei tedeschi di Baviera anche Manchester City, Real Madrid, Psg e Arsenal si sono evitati rogne assolute nel doppio turno di febbraio e marzo. Alla ripresa della stagione europea, dunque, ci sarà vita per l'del calcio ed è un'ottima notizia. La semina d'autunno ha lasciato in eredità il primo posto nel ranking stagionale che significa potersi ...