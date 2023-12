Centrosinistra | Pd | ' Conte? Nostro avversario è Giorgia Meloni'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Non rispondiamo agli attacchi di Giuseppe, ilè e restae il suo governo". Così dal Nazareno sulle parole del leader M5S. "Schlein - si rimarca - da quando è segretaria non ha mai detto nemmeno una parola contro le altre opposizioni e ha sempre cercato di costruire battaglie comuni sui temi, come sul salario minimo, avendo lei la responsabilità di guidare il primo partito dell'opposizione".