Cecilia Rodriguez e la confessione inaspettata | “È sempre più dura”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 18 dicembre 2023)prosegue a gonfie vele la sua relazione con Ignazio Moser. La sorella minore di Belenguarda avanti al futuro e ai progetti con quello che presto sarà suo marito. Nel frattempo, si è lasciata andare a un lungo sfogo sui social con l’arrivo delle festività. Ecco cosa ha detto la showgirl. Ormainell’ultimo anno si è allontanata dal piccolo schermo, se non per qualche comparsa sporadica. La più piccola delle sorelleprosegue la sua carriera come modella e segue insieme alla sorella il marchio di costumi da bagno che hanno fondato. Ma l’arrivo delle festività natalizie hanno portato un po’ di nostalgia nella sua quotidianità. Raccontandosi ai suoi followers, la compagnia di Ignazio Moser si è lasciata andare a un lungo sfogo. Le ...