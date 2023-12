C' è tanta stanchezza in Serie A La decideranno gli infortuni muscolari?

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) C’è molta, in questo finale. Lo scandiva Sandro Piccinini commentando in cronaca Newcastle-Milan, si può applicare anche agli ultimi sprazzi del 2023 calcistico: almeno inA. È stanca la Juventus, che tante energie ha speso per rimanere incollata all’Inter e ora potrebbe sempre doverla rincorrere a distanza: nerazzurri che, invece, superano ostacoli come birilli. E nessuno, nel campionato italiano, ha ancora trovato un serio antidoto per prevenire l’ineluttabile. Stanche le romane, sopraffatte dalla forza maggiore (la Lazio) o dai propri fantasmi, nel senso di giocatori assenti o sbiaditi come nel caso della Roma. Stanca la Fiorentina, di vedereinconcludenza dalle ali e dai centravanti: solitamente produce una mole di gioco notevole e fatica a concretizzarla, ma contro l’Hellas Verona è accaduto addirittura ...