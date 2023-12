CdS – il divorzio dalla Roma a gennaio è possibile

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 18 dicembre 2023) 2023-12-18 11:12:00 Il Corriere dello Sport: Leggendo sul tabellone luminoso il numero 20, dopo 18 minuti del secondo tempo, abbiamo tutti pensato a un errore. O al limite a un altro infortunio. Ma come, non era appena entrato? Renato Sanches ha guardato incredulo la panchina e ha allargato le braccia, sconsolato. Era proprio vero, Mourinho lo aveva sostituito dopo avergli chiesto di giocare il secondo tempo. Una brutta sorpresa, insolita quanto significativa, che l’allenatore ha voluto spiegare nelle interviste: «Mi dispiace, voglio chiedere scusa a Renato. Mi sarà successo altre tre o quattro volte di cambiare un giocatore così. Ricordo di averlo fatto con Matic al Chelsea ma per altri motivi». E’ dispiaciuto, si scusa, ma non si pente: «Speravo, dopo i sessanta minuti giocati contro lo Sheriff, che Renato con l’adrenalina della partita riuscisse a scuotersi e a liberarsi di quelle ...