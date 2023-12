Catania-Sorrento oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di. La compagine siciliana è reduce dal grande successo in Coppa Italia contro il Pescara, che le ha spalancato le porte della semifinale e ora vuole scalare anche la classifica del campionato. Il club campano, dal suo canto, vive un momento abbastanza positivo e spera di proseguire in questa direzione. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 18 dicembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport. SEGUI LASITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.