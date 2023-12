Caso pandoro Balocco | Ferragni chiede scusa | “Ho sbagliasto”

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La celebre imprenditrice Chiaraha recentemente affrontato una controversia con l'Agcm (Autorità garante della concorrenza e del mercato) a causa di presunte irregolarità nella comunicazione legata alle sue attività commerciali e di beneficenza. In risposta alle accuse e per chiarire la sua posizione,ha condiviso un video su Instagram, esprimendo profondi rimorsi e annunciando azioni concrete per rimediare all'errore.Nel video, l'influencer ha dichiarato che ha sempre creduto che coloro che sono più fortunati abbiano una responsabilità morale nei confronti del bene comune. Ha sottolineato che questi valori sono stati trasmessi alla sua famiglia e vengono insegnati anche ai suoi figli.ha riconosciuto di aver commesso un errore di comunicazione e ha espresso la volontà di correggerlo. E così come gesto ...