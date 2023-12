Casini conferma | «Supercoppa Italiana | date definite Unico stadio»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ufficializza ledellaa quattro squadre che si terrà in Arabia Saudita. L’Inter impegnata con Lazio, Napoli e Fiorentina. CHIARIMENTO ? Durante l’Assemblea di Lega, il presidente Lorenzohatodella, che vedrà impegnate Inter, Napoli, Fiorentina e Lazio. Le sue parole: «Lasarà giocata il 18-19 gennaio, le due semifinali, e il 22 gennaio la finale. Tutte e tre le partite saranno giocate nello stesso. Ovvero quello dell’Al-Nassr dove si giocherà anche ladi Spagna, e non in stadi diversi come era emerso negli organi di stampa. In Assemblea è stato comunicato e ...