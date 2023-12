Caserta | il “pino” è di tutti e annuncia battaglia

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 18 dicembre 2023)(di Ferdinando Silvestri). Alla scarsa propensione di molti cittadinini verso la flora che adorna di tanto in tanto le aree pubbliche e private della periferia urbana (fanno eccezione gli abitanti del Rione Vanvitelli) si aggiunge talvolta lo sciatto accanimento di taluni “amministratori di condominio” pressappochisti, alla ricerca di ghiotte occasioni per battere cassa a scapito della Natura. Ed è così che, senza aver quasi mai dato seguito ai lavori di potatura degli alberi di alto fusto pertinenti alle aree condominiali, propagandati fittiziamente in assemblea, gli alberi succitati vengono condannati al patibolo, “contra legem”, per il volere di amministratori senza scrupoli e dei loro opachi ma fedeli adepti. Si tratta di persone abituate a rispettare solo le piantine e gli animaletti che popolano i loro appartamenti dorati ed i ...