Carrefour Lavora con Noi | 19 Offerte di Lavoro a Dicembre

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 18 dicembre 2023)è una delle principali catene di supermercati in Italia, con punti vendita da Milano a Roma: non è raro che pubblichidie ricerchi del personale. Anche nel mese di, malgrado gran parte dei giorni di questo mese siano festivi,sta assumendo e precisamente ha 19 Posizioni Aperte in questo momento. Prima di passare alle opportunità di, ricordiamo di tenere sempre come riferimento la nostra paginacon Noi, dove sono presenti altredi. LediinQuindi, se stai cercandoin un supermercato, non ti resta che ...