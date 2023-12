Carolina Benvenga arriva all’Auditorium Conciliazione con il tour di Un natale favoloso… a teatro

Leggi su spettacolo.eu

(Di lunedì 18 dicembre 2023)di Roma con ildi Un: tutte le info e le altre tappe italiane Direttamente dalla tv in, dal vivo, per vivere la magia delnel più caloroso dei modi:torna innei prestigiosi teatri italiani con UN, uno spettacolo di Stefano Francioni Produzioni, Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci, testi, con le coreografie di Fiorella Nolis e la regia di Morena D’Onofrio. Il 26 dicembre, Auditorium ...