Carlo Calenda lancia il Patto Repubblicano | «Con chi lo faremo? Con chi vorrà farlo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Il leader di Azionesu X il “”. E chiede a chi vuole allearsi con il suo partito in vista delle elezioni europee un programma in undici punti aperto a tutte le forze politiche. «Con chi lo farete? Con chi», conclude nel messaggio. Gli undici punti sono: «1) Stati Uniti d’Europa a partire dal nucleo dei paesi fondatori. 2) Atlantismo e rispetto degli accordi NATO sul 2% per le spese della difesa. Riaprire accordo libero scambio con USA. 3) Spostamento della spesa corrente su istruzione e sanità 4) Revisione del modello di contrattazione nazionale e salario minimo 5) Uscita dello Stato e delle amministrazioni locali dall’economia. Liberalizzazioni. 6) Rafforzamento del contrasto all’evasione fiscale e meccanismo ...