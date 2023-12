Capuano | «Inter | campionato dominato Un vantaggio al girone di ritorno»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 dicembre 2023)ha commentato la vittoria dell’in casa della Lazio e del, fin quidai nerazzurri. Il giornalista ospite su Sportitalia inoltre sottolinea unper quanto riguarda ildi– Giovanniha parlato così dell’: «L’ha una migliore differenza reti da non so quanti anni, segnali che fin qui è stato un. È vero che fin qui non ci sono tanti punti di differenza con la Juve, e nemmeno il Milan va aritmeticamente escluso, ma l’, al netto di tutto quello che si può dire, avrà quasi tutti gli scontri diretti in casa nel ...