Capri Visionary Awards a Bradley Cooper per “Maestro”

(Di lunedì 18 dicembre 2023)per ‘’ è assegnato il ‘’ della 28esima edizione di, Hollywood – The International Film festival: il 30 dicembre. Con Quale motivazione è stato premiatocon il? Lo indica Tony Renis presidente onorario del festival: “Complimenti a, vero visionario e ancora, talento assoluto del cinema contemporaneo. E’ anche anche co-autore del soggetto e della sceneggiatura e produttore di questa straordinaria opera insieme a personalità come Martin Scorsese e Steven Spielberg”. Il precedente Ricordiamo che...

Cinema, a Gerwig e Ramazzotti il “Premio Capri Wertmüller”

A Greta Gerwig, regista del film dei record ‘Barbie’ e Micaela Ramazzotti, per il felice esordio con ‘Felicità’ è stato assegnato il premio ‘Capri – Lina Wertmüller,’ prima edizione, riconoscimento pr ...