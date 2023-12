Caos Supercoppa | sede e date | l’annuncio UFFICIALE

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dopo ilsullaItaliana di questi giorni è arrivatosullee sulladella competizione Il termine dei gironi delle coppe europee ha riportato il focus degli appassionati sulla Serie A. In particolare l’Inter ha allungato sulla Juventus, mentre il Milan ha mantenuto invariato il distacco. Poi il Bologna ha trovato una vittoria pesantissima contro la Roma, dimostrando così di esserci per davvero nella lotta europea. Tuttavia l’attenzione principale del momento, soprattutto per gli addetti ai lavori, è spostata verso la Final Four diItaliana. La competizione si svolgerà in Arabia Saudita ed ha scatenato non poche polemiche per l’organizzazione e per ledi semifinali e finali. Infatti non sono ...