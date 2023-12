Campobasso | la casa va a fuoco | bimbo di 9 anni muore per asfissia

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ricoverati in ospedale madre e fratellini Un incendio è divampato in un'abitazione di a. Un bambino di 9è morto per, ricoverati in ospedale la madre di 35e i fratellini di 12 e 4. La bimba più piccola è grave. Forse a scatenare l'incendio il cortocircuito partito dalle lucine