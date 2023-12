Campione di basket rapisce e uccide una 23enne | storia horror nello sport

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Chance Comanche, il 27enne giocatore dinell’Nba, il campionato statunitense, è stato arrestato oggi per l’assassinio di Marayna Rodgers, 23 anni. Insieme a lui, è in carcere anche la sua compagna, Sakari Harnden, 19 anni. Il corpo di Rodgers è stato ritrovato ieri nel deserto del Nevada. Era sparita da Las Vegas il 5 dicembre scorso. La ragazza lavorava a Washington come assistente medico. Per condurre le indagini è stata coinvolta l’Fbi. Leggi anche: Steven Basalari, terribile incidente per il noto influencer Il legame con la coppia che avrebbe assassinato la ragazza riguarda l’amicizia tra la vittima e Harnden, che la accompagnava nella visita a Las Vegas. Non sono trapelati altri particolari. Comanche ha esordito con gli Arizona Wildcats, per approdare al Portland, che l’aveva ceduto quest’anno allo Stockton Kings. La squadra ha fatto sapere di avere ...