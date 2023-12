(Di lunedì 18 dicembre 2023) "Orgoglioso del Bologna, spero Thiago Motta restiqualche anno" ROMA - "Fuga decisiva? I presupposti sono questi ma la Juve, non avendo le coppe, è pericolosa, il Milan dopo l'eliminazione ...

Juve Stabia incontenibile, piegata la Virtus Francavilla. Vespe momentaneamente a +6 in vetta

2023 - 2024 Serie C Girone C Tabellino partita Juve Stabia - Virtus Francavilla Squadra in ... la squadra di Guidoconsolida il primato e allunga sulle avversarie. Subito pericolosa la ...

Calcio: Pagliuca 'Inter la più forte ma non è ancora finita' Tiscali

Gianluca Pagliuca, sogno ancora il mio calcio senza Var Avvenire

Calcio in Tv, alle 12 il sorteggio Champions. In serata l'appuntamento col Monday Night

Oggi alle 12 si terrà a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, l'evento sarà visibile in chiaro e per gli abbonati di Sky e Amazon Prime Video . In serata si chiude anche la 16ª ...

Alessandria Calcio, risultato a occhiali in casa col Legnago

ALESSANDRIA - Alessandria Calcio, risultato a occhiali in casa col Legnago, i grigi di mister Pirozzi non vanno oltre lo 0-0.