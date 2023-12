Calcio Napoli | agli ottavi sarà super sfida contro il Barcellona

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Dall’urna di Nyon ilestrae la pallina del, per lavalida per glidi finale di Champions League che si disputeranno a febbraio. Ilaffrontera’ ilneglidi Champions League. E’ l’esito del sorteggio Uefa, a Nyon. L’Inter affrontera’ l’Atletico Madrid neglidi Champions League.

Il quotidiano Repubblica si è brevemente soffermato sul Calciomercato del Napoli , in particolare sull’interesse per due giocatori. L’edizione ... (forzazzurri)

Sorteggi Champions League, agli ottavi Inter - Atletico, Napoli - Barcellona e Lazio - Bayern

Ma nessuna tra Inter, Lazio esarà testa di serie. Pericolo Manchester City, Real Madrid, ... il Copenaghen è passato come secondo del girone A, guadagnandosi l'élite deleuropeo ARSENAL ...

Kvaratskhelia è sempre più nella storia della Serie A: la statistica impressionante CalcioNapoli1926.it

coppa italia, gli arbitri di napoli-frosinone e inter-boloigna

L'Aia ha designato Rosario Abisso come arbitro di Napoli-Frosinone, gara in programma domani alle 21.00 allo stadio Maradona e valida per gli ottavi ...

Dall'emergenza per l'infortunio di Gonzalez al successo sul Verona, ecco come i viola hanno trovato una nuova via per puntare all'Europa

Dall'emergenza per l'infortunio di Gonzalez al successo sul Verona, ecco come i viola hanno trovato una nuova via per puntare all'Europa ...