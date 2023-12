(Di lunedì 18 dicembre 2023) Al "Maradona" fischia Abisso, La Penna per la sfida di San Siro ROMA - Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere domani al "Maradona" l'ottavo di finale difrae ...

"Era importante vincere contro il Cagliari, i fischi? Abbiamo dato tutto" ROMA - Passare il turno è d'obbligo per la Lazio che, negli ottavi di Coppa ... (247.libero)

Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani in casa contro il ... (liberoquotidiano)

Il Brasile è stato inserito nel gruppo con Colombia e Paraguay MIAMI (STATI UNITI) - Sorteggiati nella notte a Miami i gironi della Coppa America, in ... (247.libero)

Calcio: Coppa Italia. Designati arbitri Napoli - Frosinone e Inter - Bologna

Al "Maradona" fischia Abisso, La Penna per la sfida di San Siro ROMA - Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere domani al "Maradona" l'ottavo di finale diItalia fra Napoli e Frosinone, in programma alle 21. Assistenti di linea Bercigli e Ricci, quarto uomo Marinelli, al Var Di Martino e Paganessi. Inter - Bologna, che si giocherà invece al Meazza ...

Sorteggiati gli ottavi, si torna in campo a febbraio: in palio ci sono i punti decisivi per qualificarsi alla nuova competizione Fifa che si disputerà nel 2025 ...

Inter e Napoli, la Spagna porta male: i precedenti sono horror. E la Lazio...

Bayern, Atletico Madrid e Barcellona. Sono questi gli avversari che dovranno superare rispettivamente Lazio, Inter e Napoli. Una mission quasi impossibile per i biancocelesti, più fattibile invece la ...