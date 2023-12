Calcio | Champions Inzaghi Saranno due battaglie | vogliamo sognare

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 18 dicembre 2023) "Lavoreremo per farci trovare pronti" MILANO - "Sarà un grande ottavo di finale, con due squadre di alto livello in due stadi bellissimi che avranno un grande pubblico. Siamo contenti perché continuiamo ad affrontare gare così importanti in Europa con continuità. L'Atletico ha giocato due finali neg