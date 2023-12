(Di lunedì 18 dicembre 2023) Nonostante il contributo degli stranieri, pari all’8,7%, l’Italia perde popolazione, invecchia e per la prima volta scende sotto i 59di residenti. E' la fotografia che restituisce l’Istat sulla base dei dati forniti dal censimento 2022 che vede l’età media deglisalire a 46,4 anni e segna un ulteriore record negativo per la natalità, con 393mila nati, 7mila inrispetto...

Nuovo record negativo per la natalità: 393mila nel 2022, quasi 7mila in meno rispetto al 2021 (-1,7%) (ilsole24ore)

Matrimoni. Prime nozze ancora in chiesa. In crescita le unioni civili

... ci si sposa sempre più tardi,, anche se di poco, le nozze celebrate in Chiesa, aumentano di ... Le prime nozzein Chiesa. Più di un matrimonio su due, il 56,4%, è celebrato con rito ...

Calano ancora gli italiani: siamo meno di 59 milioni - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Calano ancora gli italiani, siamo meno di 59 milioni: è boom di seconde nozze

La Campania, con un’età media di 43,9 anni continua a essere la Regione più giovane mentre la Liguria, con un’età media di 49,5 anni si conferma quella più anziana.