Buon compleanno Brad Pitt! L’attore compie 60 anni | ricordiamo tutti i suoi film più famosi

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Per lui il tempo sembra non passare mai, ma i 60sono arrivati anche perPitt.infatti, festeggia il suoil 18 dicembre. Come lo trascorrerà? Al suo fianco, dopo la separazione da Angelina Jolie, è arrivata Ines de Ramon, una designer di gioielli. Fonti a lui vicine dichiarano che finalmente ha trovato la felicità: la donna inoltregliil giorno dopo, e starebbero organizzando un party stile Natale/Capodanno. Nell’attesa di avere aggiornamenti, ripercorriamo la carriera ...