Buon compleanno a Billie Eilish | regina del pop e di stile

Leggi su amica

(Di lunedì 18 dicembre 2023) GUARDA LE FOTO L’evoluzione didiin 20 foto Lodinon conosce limiti. La popstar, che ha conquistato milioni di fan con la sua incredibile voce, è riuscita a fare breccia nel cuore della Gen Z grazie anche ai suoi look, a base di forme over, skate mood e pin-up anni 50. Oggi compie 22 anni, ma è da quando ne ha 15 che il suoeclettico e anticonformista miete consensi. Unoche è cambiato nel tempo, si è evoluto, complici anche gli stilisti più famosi, che fanno a gara per vestirla, adattando le loro creazioni al gusto della cantante.Animalista e vegana convinta,quest’autunno è ...