Briatore in difesa del gioielliere condannato | “Avrei sparato anch’io”

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Sparò ai ladri e ora è statoa 17 anni di carcere. A prendere le difese di Mario Roggero è Flavioche intervenuto ai microfoni di Zona Bianca nella puntata di domenica 17 dicembre, ha difeso a spada tratta il commerciante. L’imprenditore ha dichiarato: “Al suo posto anche io, al cento per cento”. Era il 2021 quando ildi Grinzane Cavour, nel Cuneese, sparò e uccise due dei tre ladri che tentarono di rapinarlo. A oggi il 68enne è stato: per la corte d’Assise di Asti, infatti, fu un duplice omicidio più un altro tentato. “È una follia, così diamo forza ai delinquenti. Sanno che, se succede qualcosa, viene condannata la vittima e non chi ha colpito”, ribadisce l’imprenditore, sottolineando che quando uno si trova una pistola in ...