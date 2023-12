BrianzAcque | in 600 a ' La sensibile magia dell' acqua' per festeggiare 20esimo anniversario

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Milano, 18 dic. (Adnkronos) - Più di 600 partecipanti nelle 13 tredici ore di confronti dei 10 talk con oltre 100 interventi. Questi alcuni dei numeri con i quali si è conclusa con un grande successo 'La', il progetto evento per celebrare i 20 anni di. Per due giorni, la Villa Reale di Monza si è trasformata in un palcoscenico che ha visto il susseguirsi di incontri e dibattiti molto partecipati dal pubblico. "Protagonista assoluta l', bene comune e universale, prezioso capitale naturale da tutelare e da valorizzare. La kermesse -spiega l'architetto Alessia Galimberti, art director'evento e consigliere di amministrazionea società pubblica'idrico brianzolo- ha voluto fornire ...