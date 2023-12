Brad Pitt fa 60 anni e non si ferma | nuova compagna e progetti

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 18 dicembre 2023) Ancheinvecchia, almeno all'anagrafe. Il 18 dicembre il divo di Hollywood compie 60, ma la stampa internazionale lo continua a celebrare come uno degli attori più affascinanti di sempre. Era il 1995 quando apparve per la prima volta sulla copertina della rivista People come "l'uomo più sexy del mondo", titolo che ha riconquistato nel 2000. Da allora, ne ha fatta di strada e di film e ora festeggia con laInes de Ramon, designer di gioielli.Da "Thelma e Louise" a "Seven", da "Vi presento Joe Black" a "Fight Club", dalla saga di "Ocean's Eleven" a "Troy", film d'azione, spy story, tra dramma e vena sarcastica con "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino, che lo ha ridiretto ironicamente in "C'era una volta a... Hollywood" che gli è valso anche un Oscar. Fino al più ...