Brad Pitt compie 60 anni come il suo Benjamin Button

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 18 dicembre 2023) La terza età arriva per tutti, anche per un bello: ma la star disi accinge domani a spegnere 60 candeline proprioil protagonista del suo film del 2008 su un uomo che 'invecchia alla rovescia'. Rilassato e naturalmente elegante in una t-shirt bianca da cui escono i bicipiti ben formati, il due volte premio Oscar (per 12 Years a Slave e C'era una Volta a....Hollywood)...