(Di lunedì 18 dicembre 2023) (Adnkronos) –vince il weekend al box. Per distacco: 3.116.832 euro in quattro giorni, dal 14 al 17 dicembre, e media copia di 6.148 euro per il film di Paul King con Timothée Chalamet, che si presenta quale gran favorito delle feste di Natale, come sottolinea il sito specializzato cinematografo.it. Seconda piazza non

In seconda posizione l’animazione Illumination Prendi il volo, ottimo quarto posto per la new entry Un colpo di fortuna di Woody Allen 'C’è ancora ... (sbircialanotizia)

Box office, Wonka domina gli incassi

Il film di Paul King con Timothée Chalamet vince per distacco: 3.116.832 euro nel weekend 14 - 17 dicembre. Poco esaltante Santocielo, male Adagio Wonka vince il weekend al. Per distacco: 3.116.832 euro in quattro giorni, dal 14 al 17 dicembre, e media copia di 6.148 euro per il film di Paul King con Timothée Chalamet, che si presenta quale gran favorito delle ...

Box office internazionale - Wonka primo con 53,6 milioni di dollari Cineguru

Nastri d'Argento 2023: C'è ancora domani di Paola Cortellesi è il film dell'anno

Pubblicità Dopo più di un mese e mezzo con C’è ancora domani come primo classificato al box office, il posto viene ceduto ad una nuova pellicola: si tratta di Wonka, allegro musical con Thimothee ...

Box office, Wonka domina gli incassi

(Adnkronos) – Wonka vince il weekend al box office. Per distacco: 3.116.832 euro in quattro giorni, dal 14 al 17 dicembre, e media copia di 6.148 euro per il film di Paul King con Timothée Chalamet, c ...